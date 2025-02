SGS Essen erarbeitet sich Remis bei Bayer Leverkusen

Nach der 2:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt kehrte bei Leverkusen Kapitänin Friederike Repohl nach überstandenem Virusinfekt ins Tor zurück. Außerdem rückte Ruby Grant für die verletzte Katharina Piljic erstmals in die Startelf.

Kaum nennenswerte Chancen in Halbzeit eins

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne Höhepunkte musste Essens Torhüterin Sophia Winkler (19.) nach einer Flanke von der rechten Seite gleich doppelt gegen Cornelia Kramer und Janou Levels klären. Anschließend kam die SGS zu ihrer ersten Gelegenheit durch Vanessa Fürst (24.), deren Schuss aus 20 Metern von Bayer-Keeperin Repohl pariert wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause wurde Ramona Maier (42.) bei einem Essener Konter steil geschickt, doch die Angreiferin vergab die gute Chance und stolperte mit dem Ball ins Aus. In der ersten Halbzeit sprach die Statistik mit 9:2-Torschüssen und 57 Prozent Ballbesitz für Bayer, hochkarätige Chancen waren bis zu diesem Zeitpunkt aber Mangelware.

Sterner köpft Essen in Führung - Boboy gleicht aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging die SGS in Führung, als Leverkusen eine Essener Ecke nur unzureichend klären konnte. Im zweiten Anlauf hatte Natasha Kowalski auf der rechten Seite viel Zeit und schlug eine präzise Flanke auf Beke Sterner (53.), die aus kurzer Distanz per Kopf traf. Bayer lief nach dem Rückstand immer wieder an, entwickelte gegen die robuste Essener Defensive aber weiter keine Durchschlagskraft.

Schließlich kam Bayer bei einer Standardsituation zum Ausgleich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Levels auf die nahe am Elfmeterpunkt völlig allein gelassene Delice Boboy (68.), die den Ball volley in den linken Winkel setzte - es war Leverkusens erster Torschuss in der zweiten Hälfte.

Für die SGS steht am Dienstag (18.30 Uhr) das Nachholspiel gegen den 1. FC Köln an. Am Samstag darauf (14 Uhr) empfängt Essen dann Carl Zeiss Jena. Leverkusen bestreitet am Mittwoch (18.30 Uhr) das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen, ehe der Klub am Sonntag (14 Uhr) bei der TSG Hoffenheim zu Gast ist.