Frühe SGS-Führung duch Maier

Potsdam erwischte den etwas besseren Start, doch Essen ging mit der ersten Gelegenheit der Partie in Führung. Beke Sterner spielte von der rechten Seite einen Steilpass in den Lauf von Ramona Maier (11.), die Turbine-Keeperin Vanessa Fischer umkurvte und ins leere Tor traf.

Anschließend fanden viele Szenen im Mittelfeld statt. Richtig gefährlich wurde es noch einmal am Ende der ersten Hälfte. Nach einem Querpass von Essens Vivien Endemann grätschte Potsdams Martyna Wiankowska den Ball beim Klärungsversuch auf den eigenen Kasten, Fischer verhinderte in höchster Not das 0:2.

Essen legt nach der Pause nach

Kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Essen auf 2:0. Nach einer Ecke von Ella Touon gelangte der Ball über den Kopf von Maier zu Endemann (50.) am rechten Pfosten, die das Spielgerät mit der Wade über die Linie drückte.

Potsdam gab nicht auf, spielte aber meist nicht präzise genug, um die Essener Defensive in Gefahr zu bringen. Ein harmloser Schuss von Anna Gerhardt (65.) landete in den Armen von Essens Torhüterin Sophia Winkler.

Kurz darauf wurde es aber wieder spannend. Amber Barrett brachte eine Ecke von der linken Seite zu Martyna Wiankowska (68.), die per Kopfball auf 1:2 verkürzte. Turbine lief in der Schlussphase immer wieder an, doch Essen brachte den Sieg über die Zeit.

Duisburg verliert Spiel nach der Pause

Der MSV Duisburg unterlag beim Tabellenführer VfL Wolfsburg 0:4 (0:0) und liegt mit sieben Punkten weiter auf Rang acht.

Wolfsburg war bereits in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft, doch der MSV verteidigte clever und ließ nur wenige klare Chancen zu. Die beste vergab Wolfsburgs Ewa Pajor, die in der 14. Minute im Eins-gegen-Eins an der starken Duisburger Keeperin Ena Mahmutovic scheiterte.

Noch zwei Treffer kurz vor Schluss

Nach der Pause gelang den Wölfinnen dann aber die verdiente Führung. Nach einer Flanke von Jule Brand legte Lena Oberdorf am langen Pfosten mit dem Kopf auf Pajor (55.) ab, die aus kurzer Distanz traf.

Der VfL machte weiter Druck und erhöhte auf 2:0: Marina Hegering (69.) köpfte den Ball nach einer Ecke ins rechte Eck. Alexandra Popp (90.) und Pajor (90.+2) mit ihrem zweiten Treffer erhöhten kurz vor Spielende auf 4:0.

Am Nachmittag (16 Uhr) tritt noch der 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt an.