Nach drei Niederlagen in Serie steht die Fortuna auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte. Von einem Absturz will Funkel aber nichts hören. "Das ist doch als Aufsteiger ganz normal. Außerdem waren unsere Leistungen gut, mit ein bisschen Spielglück ständen wir auf Platz 12" , so der 64-Jährige.

Funkel: "Verteidige Spieler bis aufs Blut"