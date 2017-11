Düsseldorf will zurück an die Spitze

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Bundesliga zuletzt leicht ins Straucheln geraten. Nach einem bärenstarken Saisonstart und vielen Wochen an der Tabellenspitze ist die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nach zwei Unentschieden und einer Niederlage am Samstag von Holstein Kiel von der Tabellenspitze verdrängt worden.

Funkel warnt vor Dresden

Am Montag (27.11.2017/20.30 Uhr) will die Fortuna mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden wieder Platz eins übernehmen. "Sie verteidigen sehr kompakt, setzen ihre Gegner aber auch immer wieder früh unter Druck. Das haben sie schon in der letzten Saison sehr erfolgreich gemacht" , sagte Funkel am Freitag über den kommenden Gegner, der seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. "Im Moment haben sie einen leichten Hänger, allerdings haben sie auch viele Spiele mit Pech verloren." Dresden steckt als Tabellen-16. im Abstiegskampf.

Von einem eigenen Hänger will Funkel trotz der drei schwächeren Auftritte nichts wissen. "Das Team ist in hervorragender Verfassung" , so der 63-Jährige. "Das, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben, setzen wir sehr erfolgreich um. Das wollen wir auch in den nächsten Wochen beibehalten."

Drei Ausfälle bei der Fortuna

Verzichten müssen die Düsseldorfer gegen Dresden auf die gesperrten Marcel Sobottka und Florian Neuhaus. Adam Bodzek fehlt verletzungsbedingt und Benito Raman ist angeschlagen. Dafür sind Oliver Fink und Kaan Ayhan wieder fit.

Stand: 26.11.2017, 15:45