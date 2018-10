Funkel sieht Düsseldorf als Außenseiter

Sobottka, der beim 0:3 in Nürnberg kurzfristig wegen Magen-Darm-Beschwerden ausfiel, wird wie auch Benito Raman (Kniebeschwerden) in den Kader zurückkehren. In der Partie am Samstag, die als erste seit der Rückkehr in die Bundesliga ausverkauft sein wird, sieht Funkel sein Team als Außenseiter: " Wir hätten niemals gedacht, dass wir in der Tabelle nach sechs Spielen vor ihnen stehen. Dass irgendwann die Wende kommt, war klar. Ich bin sicher, dass sie am Ende unter den besten Fünf stehen werden ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Uth brennt auf sein erstes Pflichtspieltor für Schalke

Ohne Frage erwartet Düsseldorf gegen die Schalker, die sich am Mittwoch in der Champions League mit einem 1:0-Sieg in Moskau Selbstvertrauen geholt haben, eine schwere Aufgabe: " Wir wollen die Englische Woche perfekt abschließen. In der Bundesliga müssen wir jetzt fleißig Punkte sammeln. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Düsseldorf ein gutes Spiel machen werden ", sagte Schalkes Stürmer Mark Uth am Donnerstag.

Der von der TSG Hoffenheim im Sommer verpflichtete 27-Jährige brennt neben Punkten auch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für Schalke.

Stand: 04.10.2018, 13:40