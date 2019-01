"Das hätte ich so nicht erwartet. Die anschließende Entwicklung hat mich überrascht. Das ist unglaublich, wie mir die Fans den Rücken gestärkt haben" , sagte Funkel nach der Rückkehr des Aufsteigers aus dem Trainingslager am Flughafen Düsseldorf, wo er am Samstag von rund 250 Fans mit Sprechchören empfangen worden war.

Sein Chef musste sich dagegen vereinzelte "Schäfer-raus"-Rufe gefallen lassen. Noch schlimmer wurde es für Schäfer am Abend auf der Karnevalssitzung des Klubs, bei der er gnadenlos ausgebuht wurde und am Ende in Begleitung eines Personenschützers durch den Hinterausgang verschwand. Auch am Sonntag hagelte es Pfiffe von den eigenen Anhängern, die teilweise mit Funkel-Masken in die Arena gekommen waren.