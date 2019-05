Fortuna Kölns Hoffnung auf ein Happyend

Diesen Rückschlag muss Fortuna Köln erst einmal wegstecken. Im Montagsspiel (06.05.2019) gegen den SV Meppen hatte der Drittligist Großchancen en masse vergeben und am Ende nur ein mageres 1:1 geholt. Viel zuwenig, um sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Ligerhalt zu verschaffen.

Zapel: "Es muss ja einen Sinn haben"

"Was uns in den letzten beiden Spielen widerfahren ist, muss ja irgendeinen Sinn haben. Das ist nicht mehr normal. Wenn der tiefere Sinn eben darin liegt, dass wir es bis auf die Spitze treiben müssen und uns erst final belohnen, dann ist es eben so" , sagte Trainer Oliver Zapel nach seiner Heimpremiere für die Fortuna.

Fortuna-Coach Oliver Zapel

Final belohnen - das hieße zwei Siege aus den beiden letzten Saisonspielen gegen 1860 München und Sonnenhof Großaspach - beides Klubs, die ebenfalls noch im Abstiegssumpf stecken. "Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, und wir brauchen gegen München und Großaspach zwei Siege. Das ist klar" , sagte Stürmer Thomas Bröker dem "Express". Die Hoffnung haben sie längst nicht aufgegeben beim Tabellenvorletzten. " Wir haben eine faire und realistische Chance, die angepeilten sieben Punkte zu erreichen", so Zapel am Montag - das Remis gegen Meppen bereits eingerechnet.

Schwetje: "Dann wäre ich nur noch Fan"

Egal, in welcher Liga die Fortunen in der kommenden Saison spielen - einen Umbruch wird es beim Klub aus der Kölner Südstadt so oder so geben. Der Investor des Vereins, Internet-Unternehmer Michael Schwetje hat angekündigt, sich aus dem Klub zurückzuziehen. "Perspektivisch würde bei einem Abstieg die Spielbetriebs-GmbH sauber abgewickelt werden. Das kann bis zu einem Jahr dauern. Anschließend wäre ich nur noch Fan von Fortuna Köln und würde mich anderen unternehmerischen Tätigkeiten widmen" , zitiert ihn der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die Regionalliga-Lizenz hat wie in den vergangenen Jahren der Hauptverein beantragt und nicht die Spielbetriebs-GmbH. Ein Abstieg würde Investor Schwetje teuer zu stehen kommen. "Die Verluste müsste ich abschreiben" , sagte er. Die Verträge mit Spielern und Mitarbeitern behielten nur in der 3. Liga ihre Gültigkeit. Ein Abstieg würde massive Personalveränderungen und Neuverhandlungen mit sich bringen.

Sieg gegen 1860 München ein Muss

Noch ist es nicht so weit - noch hoffen sie bei der Fortuna auf ein Happyend. Sollte die Fortuna aber bei 1860 München verlieren und gleichzeitig Carl Zeiss Jena (in Meppen) und Sonnenhof Großaspach (gegen FSV Zwickau) gewinnen, wäre Fortuna Köln bereits an diesem Sonntag (12.05.2019) abgestiegen.

mick | Stand: 08.05.2019, 10:15