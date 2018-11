Fortuna Köln empfängt am Sonntag (04.11.2018/14 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden. Trainer Thomas Kaczmarek, der am Mittwoch die Nachfolge von dem zum Zweitligisten SV Sandhausen abgewanderten Uwe Koschinat angetreten hatte, wird bei den Südstädtern erstmals an der Seitenlinie stehen.