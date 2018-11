Tomasz Kaczmarek war im Anschluss an die 0:6-Packung bei der SpVgg Unterhaching um Besonnenheit bemüht und analysierte mit ruhigen Worten, was im Hachinger Sportpark passiert war. Der neue Trainer wollte seine Mannschaft, die er seit knapp zwei Wochen betreut, nicht zerreißen. "Gegen Wehen-Wiesbaden war die Reaktion nicht gut. Das war heute anders. Wir hatten auch Phasen, in denen wir richtig gut verteidigt haben" , so Kaczmarek.

Veränderungsprozesse in der Mannschaft

Auf dem Papier stehen allerdings zwei Spiele, die 0:7 und 0:6 verloren gingen. Das ist Negativ-Rekord. Kein Trainer im deutschen Profifußball startete mit derart happigen Niederlagen in seinen Job. Die Unsicherheit im Klub ist nun groß. Die Lücke, die Uwe Koschinat gerissen hat, scheint größer als gedacht.

Alles war im Verein auf den Kaczmarek-Vorgänger, der Fortuna in Richtung Zweitligist SV Sandhausen verließ, zugeschnitten. "Es finden gerade große Veränderungsprozesse statt. Jeder ist dabei, seine Rolle zu finden ", sagt Christian Osebold, der als Leiter von Fortunas Physio-Abteilung auch zum Interimsgespann gehörte, als der Verein kürzlich auf Trainersuche war.

Nun muss Kaczmarek diese Hierachien neu ordnen. Viel Zeit hat er nicht. Zumal seine Verpflichtung von vielen Fans argwöhnisch begleitet worden ist. Der gebürtige Pole stand noch vor zwei Jahren bei Erzrivale Viktoria Köln unter Vertrag. So ein Mann ist nicht gern gesehen in der Südstadt . Ein Vorwurf aus der Fan-Szene lautete, Geschäftsführer Michael Schwetje hätte sich für einen möglichst kostengünstigen Koschinat-Nachfolger entschieden.