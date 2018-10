Fortuna Köln und die Zeit nach Koschinat

Anfang dieser Woche war in der Kölner Südstadt von "Schock" die Rede, nicht wenige im Umfeld des Klubs sprachen von einem "Horrorszenario", das sich jetzt auftun würde. Es waren die ersten Reaktionen auf den Abschied von Uwe Koschinat, der am Montag (15.10.2018) als neuer Trainer beim Zweitligisten SV Sandhausen vorgestellt worden ist und dem Fußball-Drittligisten nach siebeneinhalb Jahren den Rücken kehrte.

Klub will keinen Koschinat-Klon

Derzeit verantwortlich: André Filipovic

Die Aufregung war deshalb so groß, weil der gebürtige Koblenzer Koschinat den Klub geprägt hat wie kaum ein Zweiter. Der 47-Jährige war nicht nur Trainer der Mannschaft, die er 2015 in die 3. Liga führte, sondern auch Sportdirektor und Kaderplaner in Personalunion. Konschinats Konzept funktionierte prächtig. Er bewies ein Händchen für unbekannte Talente, die er bei der Fortuna groß heraus brachte.

Im Team selbst sieht man die Lage nach dem Koschinat-Abschied nicht ganz so dramatisch. "Von Schock oder Horrorszenario würde ich nicht sprechen, allerdings war auch bei uns die Überraschung groß" , sagt Christian Osebold, der die medizinische Abteilung im Klub leitet, zu WDR.de. Osebold gehört neben Co-Trainer André Filipovic und Torwarttrainer André Poggenborg zum Dreier-Team, das die Mannschaft derzeit interimsweise betreut, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist.

Dieser neue Mann soll nach Möglichkeit ein ähnliches großes Aufgabenfeld betreuen wie Koschinat. Das Profil steht fest. " Ich brauche keinen Koschinat-Klon, sondern einen Mann, der eigene Ideen einbringt. Er muss in das Leben der Fortuna hineinwachsen. Ich suche einen Coach, der ein guter Analytiker ist, hohe Ambitionen hat, bei uns etwas zu bewegen und eine gute Ansprache an das Team hat" , sagte Investor und Geschäftsführer Michael W. Schwetje dem "Kölner Express".

Stöger-Assistent Schmid im Gespräch

Gehandelt wird Manfred Schmid als Nachfolger, der ehemalige Co-Trainer von Peter Stöger beim 1. FC Köln. Der Österreicher passt ins Anforderungsprofil und wäre direkt verfügbar. Zunächst einmal verantwortet André Filipovic mit Unterstützung von Poggenborg und Osebold die Geschicke der Mannschaft.

"Ich gehe davon aus, dass diese Lösung auf jeden Fall für das Spiel am Samstag gegen Energie Cottbus gilt und möglicherweise auch in der kommenden Woche, wenn das Pokalspiel gegen Wachtberg und die Auswärtspartie in Rostock ansteht" , sagt Osebold. Erst dann wolle Fortuna den neuen Cheftrainer präsentieren. Es bleibt also spannend in der Südstadt.

Video starten, abbrechen mit Escape Anreiz zum Rattenrennen - Insolvenzen in der 3. Liga | sport inside | 26.09.2018 | 09:34 Min. | Verfügbar bis 26.09.2019 | WDR

Stand: 17.10.2018, 16:13