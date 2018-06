Wenn Fortuna Kölns Coach Uwe Koschinat die Drittliga-Fußballer des Vereins am kommenden Montag (18.06.18) zum Trainingsauftakt im Südstadion begrüßt, werden zwei absolute Leistungsträger der vergangenen Saison nicht dabei sein: Torhüer Tim Boss (zu Dynamo Dresden) und Stürmer Daniel Keita-Ruel (SpVgg Greuther Fürth) verlassen den Verein.

"Das Interesse anderer Vereine an beiden Spielern ist ein Zeichen der herausragenden Arbeit des gesamten Trainerteams um Cheftrainer Uwe Koschinat und schärft erneut unser Profil als Weiterbildungsverein ", beschreibt Michael W. Schwetje, Geschäftsführer der Fortuna, die Abgänge.

Keita-Ruel in die 2. Liga

Keita-Ruel bringt der Fortuna auch etwas in die Kasse: Die Ablösesumme soll bei 250.000 Euro liegen. "Ich bin sehr dankbar für die Chance beim Kleeblatt. Ich werde alles für die Mannschaft geben. Die Gespräche mit Rachid Azzouzi und Damir Buric waren sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich schon darauf, in zwei Wochen beim Trainingsauftakt meine neuen Teamkollegen kennenzulernen" , erklärt Keita-Ruel seinen Wechsel nach Fürth.

Video starten, abbrechen mit Escape Story Daniel Keita-Ruel | Sport im Westen | 23.09.2017 | 10:36 Min. | Verfügbar bis 23.09.2018 | WDR

Fortuna als Sprungbrett

Nach Julius Biada und Marco Königs vor zwei Jahren sowie Cauly Oliveira Souza vor einem Jahr schaffen mit Boss und Keita-Ruel nun die nächsten zwei Fortunen den Sprung in eine höhere Liga. Tim Boss verlässt damit nach drei Jahren die Fortuna. Der 24‐Jährige kam 2015 von der SG Wattenscheid 09 und absolvierte insgesamt 71 Pflichtspiele für die Kölner. In der letzten Saison war Boss die Nummer 1 und spielte in 37 Drittliga‐Partien elfmal zu Null.

Top-Torjäger schnell wieder weg

Daniel Keita‐Ruel verlässt die Fortuna hingegen bereits nach nur einem Jahr. Vor der Saison ebenfalls von der SG Wattenscheid 09 gekommen, machte der 28-Jährige in 37 Drittliga‐Spielen mit 15 teils spektakulären Toren auf sich aufmerksam. Zudem sammelte der Stürmer sieben Assists.

Stand: 15.06.2018, 08:47