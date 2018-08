Rensing ist Fortunas Nummer eins

Der 34-jährige Michael Rensing wird im ersten Spiel von Fortuna Düsseldorf nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga im Tor stehen. " Ich habe mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen ", sagte Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstag (23.08.2018) zwei Tage vor dem ersten Saisonduell mit dem FC Augsburg am Samstag.

Funkel hatte die Wahl zwischen Rensing und Wolf

Der 64 Jahre alte Funkel hatte die Wahl zwischen Rensing und Raphael Wolf, der in der Aufstiegssaison bei 31 Einsätzen ein starker Rückhalt des Zweitligameisters war. Allerdings profitierte der 30-jährige Wolf vom langen Ausfall Rensings, der einen komplizierten Rippenbruch hatte.

Video starten, abbrechen mit Escape Funkel - "Freuen uns wahnsinnig auf die 1. Bundesliga" | Sportschau | 23.08.2018 | 05:14 Min. | Verfügbar bis 23.08.2019 | Das Erste

Fink und Nielsen fehlen verletzt

Während Rensing, der schon für Bayern München, den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Bundesliga gespielt hat, sich auf seine Rückkehr auf die große Bühne freuen darf, muss sich ein Quintett der Fortuna noch gedulden. Oliver Fink (Muskelfaserriss und Achillessehnenprobleme) und Havard Nielsen (muskuläre Probleme) fehlen verletzungsbedingt. Für Adam Bodzek, Aymen Barkok und Takashi Usami käme ein Einsatz nach Verletzungen beziehungsweise wegen Trainingsrückstands noch zu früh.