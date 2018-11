Fortuna Düsseldorf darf im Abstiegskampf wieder auf Kapitän Oliver Fink hoffen. Ausgerechnet im Heimspiel gegen Hertha BSC steht der 36 Jahre alte Defensivspezialist seinem Team erstmals in dieser Saison zur Verfügung. "Die Wahrscheinlichkeit ist in jedem Fall gegeben, dass Fink am Samstag startet. Es hilft der Mannschaft, wenn der Kapitän wieder dabei ist" , sagte Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Berliner am Samstag (10.11.2018/15.30Uhr). Fink musste wegen Waden- und Achillessehnenproblemen pausieren.