Fortuna Düsseldorf will nach dem überraschenden 3:3 beim FC Bayern München am Freitag (30.11.2018) in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel hat um 20.30 Uhr den FSV Mainz 05 zu Gast und braucht trotz der immerhin vier Punkte aus den vergangenen beiden Partien weiter jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Düsseldorfer peilen dritten Heimsieg an

Düsseldorf liegt mit neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Gäste aus Rheinhessen sind Zehnte und haben sechs Zähler mehr. Im Kampf um den dritten Heimsieg in dieser Saison ruhen die Hoffnungen der Düsseldorfer wohl nicht zuletzt auf den Schultern von Dodi Lukebakio. Der 21-jährige Stürmer dürfte nach seinem Dreierpack in München ebenso gesetzt sein wie der nach Achillessehnenproblemen ins Team zurückgekehrte Kapitän Oliver Fink.