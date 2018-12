Die Tabelle liefert die große Brisanz im Auswärtsspiel der Fortuna bei Hannover 96 am Samstag (22.12.2018, 15:30 Uhr). Hannover liegt vier Punkte hinter Düsseldorf - der Abstand könnte also ziemlich groß werden oder sich auf einen Punkt verkleinern.

"Wir wollen punkten, im besten Fall dreifach. Dann können wir Weihnachten feiern und ein bisschen zur Ruhe kommen" , sagt Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel. Und die Vorlage stimmt.

Fortunas große Schwäche

Der 2:0-Sieg gegen Freiburg und das 2:1 gegen Herbstmeister Borussia Dortmund lassen die Fortuna von einer Neun-Punkte-Woche träumen. Nötig ist dafür ein Auswärtssieg - und das scheint das große Problem in dieser Saison zu sein.

Auswärts ist die Fortuna in sieben Spielen (drei Unentschieden, vier Niederlagen) sieglos. "Wir haben eine Auswärtsbilanz, die durchaus ausbaubar ist. Auch da müssen wir weiter lernen und auswärts konsequenter sein", forderte Funkel. Mit einem Sieg hätte die Fortuna dann neun Punkte in einer Woche geholt. Funkel warnt: "Klar ist: Wenn wir in Hannover so schlecht spielen wie zuletzt auswärts, dann verlieren wir."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Funkel: "Es wird Änderungen geben"

Funkel wird im Keller-Duell allerdings nicht dieselbe Mannschaft aufbieten wie beim Sieg gegen Dortmund. "Es wird wieder Änderungen geben" , kündigte Funkel an: "In welcher Art und welchem Umfang, werde ich erst im Hotel entscheiden. Ich werde mit allen Spielern, die viel gespielt haben, reden und danach aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Es sagt ja sowieso jeder, dass er bei 100 Prozent ist."

Video starten, abbrechen mit Escape Funkel über Sieg gegen Dortmund: "Das war großartig" | Sportschau | 18.12.2018 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 18.12.2019 | Das Erste

nch/sid/dpa | Stand: 21.12.2018, 07:00