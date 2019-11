Ziemlich genau ein Jahr nach dem furiosen 3:3-Remis beim FC Bayern München bekommt es Fortuna Düsseldorf wie schon in der vergangenen Saison am 12. Spieltag mit dem Rekordmeister zu tun. Die Favoritenrolle ist am kommenden Samstag trotz des damaligen Überraschungscoups klar verteilt und die Ambitionen der Hausherren sind entsprechend bescheiden: " Unser allergrößtes Ziel ist, dass wir ein gutes Spiel auf den Platz bringen ", sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel am Donnerstag (21.11.2019).

Funkel hat München als Spieler und Trainer bezwungen

Für Funkel selbst käme ein Sieg wohl ebenso überraschend wie für alle Düsseldorfer, aber das Gefühl wäre für ihn nicht neu. Als Spieler hat er mit Bayer 05 Uerdingen 1985 seinen größten Triumph gefeiert, als die Krefelder den haushohen Favoriten im DFB -Pokalfinale mit 2:1 niederrangen. Als Trainer gelangen Funkel in der Saison 2000/2001 mit Hansa Rostock gleich zwei Liga-Siege gegen die Münchener, die später Meister und Champions-League-Sieger wurden.

Der Trainer fordert "unermüdlichen Einsatz"