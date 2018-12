Fortuna Düsseldorf steht in der Fußball-Bundesliga am Freitag (07.12.2018) bei Werder Bremen vor einem schweren Auswärtsspiel. Die Werderaner, die am 8. Spieltag noch Tabellendritter waren, sind nach fünf Ligaspielen ohne Sieg unter Druck geraten und können sich einen Ausrutscher gegen das Schlusslicht eigentlich nicht erlauben.

Zudem haben die Fortunen zuletzt einen bitteren Dämpfer erhalten. Nach dem furiosen 4:1-Heimsieg gegen die Hertha sowie dem 3:3-Remis bei Rekordmeister München unterlag Düsseldorf zu Hause gegen ein Mainzer Team, dem der eigene Trainer attestierte, wie eine " Traditionsmannschaft ohne Tempo " gespielt zu haben.