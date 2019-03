Der Aufsteiger benötigte lediglich zehn Minuten, um den Champions-League-Anwärter zu zerlegen. So stand es in der 16. Minute nach einem Doppelpack von Rouwen Hennings (6./16. Minute) und dem Tor von Kevin Stöger (12.) aus Gladbacher Sicht 0:3 - das war der Borussia in ihrer langen Bundesliga-Geschichte noch nie passiert. Die Düsseldorfer hatten allerdings auch ein wenig Glück, als Michael Rensing einen Schuss von Florian Neuhaus an die Latte lenkte (14.).

Gladbacher kommen nicht mehr in Tritt

Während sich die Fortunen nach zwei Niederlagen gut erholt präsentierten, kommen die Gladbacher seit der 0:3-Heimschlappe gegen Hertha BSC am 9. Februar nicht mehr so richtig in Tritt. In den sechs darauf folgenden Partien holte das Team von Trainer Dieter Hecking nur gegen Mainz drei Punkte. Die anhaltende Ergebnis-Krise bringt Gladbach im Kampf um das internationale Geschäft in die Bredouille.

Das Saisonziel ist beim Aufsteiger aus Düsseldorf mit dem Klasenerhalt bescheidener, aber dass die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel dieses mit 34 Punkten bereits am 27. Spieltag schon fast erreicht hat, dürfte von den wenigsten erwartet worden sein.

Sorglose Abwehr und Fehler im Aufbauspiel

Begünstigt wurde der Heimerfolg gegen den Nachbarn vom Niederrhein durch dessen allzu sorglose Abwehrarbeit und Fehler im Aufbauspiel. Auch offensiv setzten die Borussen kaum Akzente. Erst als Hecking noch vor der Pause Thorgan Hazard vom Feld nahm, kam durch Patrick Herrmann etwas frischer Wind in die Gladbacher Offensive.

So brachte er eine Minute nach seiner Einwechslung Lars Stindl in eine aussichtsreiche Position - dessen Schlenzer strich knapp am rechten Pfosten vorbei (42.). Nach der Pause hatte Herrmann dann die große Chance zum 1:3, setzte den Ball aber aus spitzem Winkel neben das Tor (54.).

Die Düsseldorfer kamen in der Folge nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. Sie verwalteten ihre hohe Führung, während Gladbach zwar deutlich engagierter wirkte - aber eben ohne die nötigen Ideen und die Qualität, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Der Treffer zum 1:3 durch Denis Zakaria (83.) fiel deutlich zu spät, um die Hausherren noch in Verlegenheit zu bringen.