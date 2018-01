Bastians akzeptiert Bochumer Transferabsage

Klärendes Gespräch mit Hochstätter

Bei Radio Bochum hatte Bastians am 20. Dezember angekündigt, nach dem abgelehnten Angebot des VfL Bochum ein klärendes Gespräch mit Hochstätter suchen zu wollen. Nach seiner Auffassung sei der Mannschaft mehrmals mitgeteilt worden, dass jeder Spieler, der nicht den Weg von Hochstätter mitgehen wolle, sich beim Sportvorstand melden solle, um eine Vertragsauflösung auszuarbeiten.

Tags zuvor hatte Hochstätter in einem vom Verein verbreiteten Statement mitgeteilt, dass er sich "aktuell nicht vorstellen" könne, "einen Leistungsträger und Publikumsliebling, der langfristig unter Vertrag steht, ohne Not ziehen zu lassen" . Bis zur Winterpause kam Bastians in 16 Ligaspielen (vier Tore) zum Einsatz.

sid | Stand: 04.01.2018, 18:43