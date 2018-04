Ruthenbecks vorgezogenes Finale

Natürlich dreht sich noch immer Vieles um das sportliche Desaster vom vergangenen Wochenende. Das 0:6 des 1. FC Köln bei 1899 Hoffenheim hat tiefere Spuren bei den Rheinländern hinterlassen. Ist die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck nach diesem Tiefschlag überhaupt noch in der Lage, das immens wichtige (Abstiegs-) Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag/07.04.2018/15.30 Uhr) befreit anzugehen. Oder spukt bei den FC-Spielern von nun an immer die Versagensangst herum?

Die Rheinhessen liegen sechs Punkte vor dem FC auf Relegationsplatz 16. Mit einem Sieg könnten sich die Kölner wieder Hoffnungen machen, doch noch den Klassenerhalt über Umwege zu schaffen. Die Mainzer würden dann wieder ganz tief in den Abwärtsstrudel gezogen werden.

Hoffenheim-Spiel nicht weiter analysiert