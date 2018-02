Sieben Seiten umfasst der Brief, den "Präsidium, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat sowie Teile des Mitgliederrats" des Tabellenletzten am Aschermittwoch-Abend veröffentlichten. Der Klub nimmt damit in zehn Unterpunkten ausführlich Stellung zu einer Vielzahl von Vorwürfen und Entwicklungen der letzten Monate, in denen sich das Verhältnis zwischen Klubführung und Ultra-Gruppierungen immer weiter verschlechtert hatte.