Der 1. FC Köln hat beim FC St. Pauli einen 0:2-Rückstand gedreht und 5:3 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang feierte am Sonntag (02.09.2018) in Hamburg den dritten Sieg im vierten Saisonspiel und damit den Sprung an die Tabellenspitze.