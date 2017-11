Medien: Heldt soll in Köln neuer Sportchef werden

Heldt steht momentan als Sportdirektor bei Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 unter Vertrag. Sein Kontrakt bei den Niedersachsen läuft bis 2020. Der 47-Jährige soll bereits bei 96-Boss Martin Kind vorstellig geworden sein und ihn vom Interesse der Kölner unterrichtet haben. Der FC will den ehemaligen Bundesligaprofi, der nicht abgeneigt sein soll, angeblich in der Winterpause zurück an den Rhein holen.

96-Chef Kind: "Sind nicht gesprächsbereit"

" Ich habe von dem Gerücht gehört, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es liegt kein Angebot des 1. FC Köln vor ", sagte 96-Boss Martin Kind jedoch am Nachmittag bei "Sport1" und gab außerdem zu verstehen, dass Hannover " nicht gesprächsbereit " sei: " Herr Heldt hat bei uns einen Vertrag und wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. "