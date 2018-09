Der FC Schalke 04 ist in der Bundesliga mit der 1:2-Niederlage in Wolfsburg nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Im ersten Heimspiel der Saison geht es für die Königsblauen nun am Sonntag (02.09.2018) darum, einen Fehlstart zu vermeiden.

" Wir müssen es schaffen, unser Spiel auf den Platz zu bringen und das zeigen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Dazu benötigen wir eine gute Mentalität und eine gewisse Aggressivität. Wenn wir das beherzigen, sehe ich sehr gute Chancen auf einen Sieg ", so Schalke-Coach Domenico Tedesco am Freitag.