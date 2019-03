Der FC Schalke 04 empfängt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Zweimal haben die Königsblauen die Fortunen in dieser Saison bereits besiegt - im Hinspiel mit 2:0 und zuletzt mit 4:1 im Achtelfinale des DFB -Pokals. Aber selbst wenn die Schalker die Rheinländer am Samstag (02.03.2019) ein drittes Mal besiegen sollten, werden sie in der Tabelle auch nach dem Spieltag hinter ihnen liegen.

Fortuna holt 19 Punkte aus neun Partien

Die Düsseldorfer haben mit 19 Punkten aus den vergangenen neun Spielen den Grundstein dafür gelegt, dass sie als Tabellenzwölfter vor dem Vizemeister rangieren und näher an den Europapokalplätzen liegen als an der Abstiegszone. Die seit dem DFB-Pokal-Erfolg gegen Düsseldorf sieglosen Schalker folgen mit fünf Punkten Rückstand auf Rang 14. Damit liegen sie nicht nur hinter dem Aufsteiger, sondern vor allem weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.