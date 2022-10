Ljubicic und Kainz - zwei schmerzhafte Ausfälle

Keine Punkte international, keine in der Bundesliga - und was vermutlich noch schwerer wiegt: Der FC verlor auch noch Spieler. Zumindest kurz- bis mittelfristig. Dejan Ljubicic verletzte sich im Gladbach-Spiel am Innenband, er wird für den Rest des Jahres ausfallen. Der formstarke Florian Kainz holte sich Gelb-Rot ab und wird im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den unbequemen FC Augsburg gesperrt fehlen.

Hinzu kommen diejenigen, die schon länger und auch weiterhin ausfallen: Jan Thielmann wird da als erstes genannt - der explosive Offensivmann laboriert noch an einer Viruserkrankung. Die Dauer-Verletzten Mathias Olesen, Jeff Chabot, Tim Lemperle (alle Sprunggelenk) und Sebastian Andersson (Knie) stehen weiter nicht zur Verfügung.

"Uns gehen die wichtigen Jungs aus"

Baumgart hat bereits Alarm geschlagen: "Uns gehen die Jungs langsam aus, die für unser Spiel wichtig sind. Mit Dejo, das tut uns richtig weh. Jan tut uns mittlerweile schon weh. Und da merkst du, dass es auf Dauer in der Belastung auch eng werden kann", sagt der Coach, der für Herumjammern eher nicht bekannt ist.

Solche Ausfälle passieren während einer Saison, das ist im Grunde nicht ungewöhnlich. Sie tun dem FC aber gerade jetzt enoirm weh, da im Drei-Tages-Rhythmus Spiel auf Spiel folgt. Und es kaum Zeit zur Regeneration oder "sich sammeln" bleibt. Schon am Mittwoch geht's in den Flieger Richtung Serbien, denn am Donnerstagabend steht das Auswärtsspiel in der Conference League gegen Partizan an. Ohne eigene Fans als Unterstützung freilich, denn nach den Ausschreitungen in Nizza gab's ein Kartenverbot für Kölner Anhänger.

Schwere Aufgaben vor der Brust

Verliert der FC auch dort, ist das Überwintern im internationalen Wettbewerb fast schon aussichtslos. Nur der Gruppensieger der Vierergruppe zieht direkt ins Achtelfinale ein und nur die Gruppenzweiten dürfen über Play-Offs gegen die Gruppendritten der Europa League auf ein Weiterkommen hoffen. Momentan liegt Köln mit vier Zählern jeweils einen Punkt hinter Belgrad und Nizza, bei einer Niederlage würden beide wohl auf vier Zähler davonziehen.

Geschenkt wird dem Klub naturgemäß auch in der Bundesliga nichts. Das erwähnte Heimspiel gegen Augsburg am Sonntag wird kompliziert - der FCA geht ohne internationale Einsätze ausgeruht und mit voller Power in jedes Ligaspiel und schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Fünf Tage später geht's freitags zum 1. FSV Mainz 05. Einem Kontrahenten, gegen den der FC in der jüngeren Vergangenheit gar keine guten Erfahrungen in Sachen Punktesammeln gemacht hat. Auch die Mainzer können ihren Fokus komplett auf die Bundesliga legen und gehen jedes Spiel entsprechend heißgelaufen an.

"Es ist keine einfache Situation. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen“, sagt Florian Kainz. Und auch Baumgart findet: "Wir müssen damit umgehen und jetzt den Kopf hochnehmen, um wieder vernünftige Ergebnisse einzufahren."

