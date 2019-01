Modeste noch ohne Spielerlaubnis

Anthony Modeste in zusätzlicher Laufeinheit beim 1. FC Köln

Neuzugang Anthony Modeste befindet sich weiter in der Warteschleife. "Er trainiert ganz normal mit und wird in alles einbezogen. Allerdings kann er momentan bei den Spielen nicht dabei sein ", so Anfang. Der Franzose nahm am Freitag wieder am Training des Ligazweiten teil, zunächst standen Leistungstests auf dem Programm. Vor Weihnachten hatte Modeste den Tod seines Vaters verkraften müssen und war daher zu seiner Familie in die Heimat gereist. Wann der 30-Jährige wieder für den FC auflaufen kann, ist unklar.