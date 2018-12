Der 30-jährige Terodde war schon zweimal Torschützenkönig in Liga zwei - in den beiden Spielzeiten vor Ducksch. Da erzielte er für den VfB Stuttgart und den VfL Bochum jeweils 25 Treffer. Den Rekord mag der FC-Stürmer auch im Hinterkopf haben, aber seine Prioritäten liegen woanders: " Unser Ziel muss der direkte Wiederaufstieg sein ", so Terodde.

Dieter Schatzschneider führt ewige Bestenliste an

Und dass man nicht zwingend aufsteigt, weil man den Torschützenkönig in seinen Reihen hat, weiß Terodde aus eigener Erfahrung. " In Bochum bin ich Torschützenkönig geworden - und wir sind nicht aufgestiegen. "

Sollte Terodde den Hrubesch-Rekord knacken, würde ihn dies bis auf Rang drei der ewigen Torjägerliste der 2. Liga katapultieren. Die Top-Knipser Karl-Heinz Mödrath (151) und Dieter Schatzschneider (154) wird er mit seinen bis dato 108 Toren in dieser Saison wohl kaum einholen. Und er wird sie auch in Zukunft nicht einholen wollen - sein Ziel ist es, mit dem FC erstklassig zu spielen. Den nächsten Schritt Richtung Aufstieg will Terodde mit Köln am Freitag (07.12.2018) machen - bei Jahn Regensburg.