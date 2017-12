Nach Stöger-Rauswurf: Wie geht's weiter beim FC?

Ruthenbeck stehen drei intensive Wochen bevor: In der Liga muss der FC noch gegen den SC Freiburg und bei Bayern München antreten, in der Europa League kommt es zum "Endspiel" in Belgrad und am 19. Dezember muss der 1. FC Köln im DFB-Pokal beim FC Schalke 04 antreten.

Neuer Trainer in der Winterpause

Es wird es also erneut ein Spiel auf Schalke sein, nach dem die Mannschaft einen neuen Trainer präsentiert bekommt. Wer das sein wird, ist noch offen. Gerüchte gibt es über ein Interesse an Markus Anfang, dem Trainer von Holstein Kiel. Dort nannte man diese Option am Sonntag "unrealistisch".

Managersuche läuft seit sechs Wochen

Dietmar Beiersdorfer

Köln sucht zudem einen Nachfolger von Manager Jörg Schmadtke. " Wir haben seit sechs Wochen mit mehreren Namen gesprochen. Wir haben den Kandidaten zugesichert, ihre Namen nicht zu kommentieren ", so Geschäftsführer Alexander Wehrle. Angeblich soll der Ex-HSV-Manager Dietmar Beiersdorfer in Köln gesehen worden sein. " Vielleicht wollte er auch den Weihnachtsmarkt besuchen ", kommentierte FC-Präsident Werner Spinner dieses Gerücht.

Stand: 03.12.2017, 13:11