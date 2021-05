Kein Ersatz für Andersson

Trainer Friedhelm Funkel musste seinen einzigen nennenswerten Angreifer im Kader wieder einmal schonen. " Drei Spiele in einer Woche mit dem Trainingspensum, das er in den vergangenen Monaten gemacht hat, geht das einfach nicht. Das Knie war in Ordnung" , sagte Funkel nach der Partie. Bereits die gesamte Saison litt Andersson unter erheblichen Knieproblemen. Am vergangenen Samstag gegen Schalke 04 (1:0) hatte er zum knappen Sieg über 88 Minuten beigetragen. Eine nochmalige Belastung in dieser Intensität innerhalb kürzester Zeit hätte wohl das lädierte Gelenk wieder zu stark belastet. 17 Partien hatte er aufgrund dieser massiven Beschwerden in vergangenen Saison verpasst.

Einen auch nur annähernd adäquaten Ersatz für Andersson gibt es im Kölner Kader nicht. Während in der vergangenen Saison in Simon Terodde, Jhon Cordoba und Anthony Modeste fast schon ein Überangebot auf der Position des Mittelstürmers bestanden hat, sucht man in dieser Spielzeit vergebens nach Alternativen. Weder der eigentlich als Alternative zu Saisonbeginn aus Lettland ausgeliehene Tolu Arokodare (20) noch der im Winter vom FC Brügge ausgeliehene Emmanuel Dennis (23) standen im Kader gegen Kiel.

Eine massive Fehlinvestition des Managers Horst Heldt, der mit den bescheidenen finanziellen Mitteln der Kölner keine echte Verstärkung finden konnte. Nur 34 Tore in 34 Saisonspielen zeigen die große Problematik des FC deutlich auf - es ist der drittschlechteste Wert der Liga.

Zu hektische Kölner

Und so musste sich gegen Kiel in erster Linie Jonas Hector auf dieser so sensiblen Position in der Sturmspitze versuchen. Der FC-Kapitän mühte sich mit vollem Einsatz und maximaler Leidenschaft und versuchte, sein Team anzutreiben, Zweikämpfe zu gewinnen, Torchancen zu erarbeiten, Tore zu erzielen und auch noch das Spiel zu organisieren. Hector stellte sich uneitel in den Dienst der Mannschaft. Aber selbst für den besten FC-Spieler war das eine zu große Aufgabe.