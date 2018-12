Augsburgern droht Absturz in die Abstiegszone

Den Augsburgern, die zuletzt in der Liga viermal in Serie verloren haben, droht der Absturz in die Abstiegszone. Die Königsblauen müssen also mit sehr engagierten Gastgebern rechnen. FCA -Coach Manuel Baum ist davon überzeugt, dass sein Team " 90 Minuten rauf und runter rennt ".