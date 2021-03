Der MSV unterlag Tabellenführer Bayern München am 16. Spieltag am Sonntag mit 0:6 (0:2). Die Niederlage der MSV-Frauen wurde in der 18. Minute durch Lina Magull eingeleitet, die Bayern per Elfmeter in Führung brachte. Nur zehn Minuten später traf Linda Dallmann (28.) auf 2:0.

Nach der Halbzeitpause sorgten Viviane Asseyi (56./Elfmeter) und Lea Schüller (61.) mit ihren Toren schon früh für die Entscheidung. In der Schlussphase erhöhten Amanda Ilestedt (86.) und Simone Laudehr (87.) mit einem Doppelschlag auf 6:0. Das 3:0 von Asseyi war bereits der 100. Pflichtspieltreffer der Münchnerinnen in dieser Saison.