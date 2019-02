Es ist Favres besondere Begabung, sich auf seine Teams einzustellen und seinen Spielern eine genauestens skizzierte Idee mit auf den Weg zu geben, an deren Leitplanken sich die Spieler entlang hangeln können. Favre überlässt wenig dem Zufall: Laufwege, mannschaftstaktisches Verhalten in verschiedenen Spielsituationen wie dem schnellen Umschaltspiel gehören zum Grundgerüst des Schweizers.

Und dennoch lässt er seinen besonders begabten Spielern wie Marco Reus oder Mario Götze noch noch genug Raum für individuelle Kreativität. Und die danken es ihm mit bislang starken Leistungen. All das funktioniert bislang nahezu perfekt bei den Westfalen.

Konkurrenten sind nicht überrascht

So ist auch die Konkurrenz nicht sonderlich darüber verwundert, dass Favre auf Anhieb den Dortmunder Nerv getroffen hat. " Mich wundert der Erfolg des BVB ehrlich gesagt nicht. Ich habe vor rund 35 Jahren mit Lucien in Genf zusammen gespielt. Schon damals war er so detailversessen und hat an alles gedacht" , sagt etwa FC-Bayern-Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

"Die Entwicklung unserer Mannschaft ist sehr gut. Das ist in erster Linie der Verdienst von Lucien" , sagte Watzke, betonte aber, dass es "keinen Fahrplan" gebe: "Wir werden schon den richtigen Zeitpunkt für unsere Gespräche finden." Die Bundesligakonkurrenten wird diese Nachricht jedenfalls nicht unbedingt erfreuen.

mit sid | Stand: 06.02.2019, 11:35