Die Amerikaner legen auf kleine Besonderheiten wert, so gesehen hat der 27 Jahre alte Deutsche jetzt gleich zweimal Historisches vollbracht.

Zwei bedeutsame Treffer für Chicago Fire

Zunächst erzielte Fabian Herbers für Chicago Fire den letzten Treffer im alten Stadion, in dem im vergangenen Oktober auch die Karriere von Rio-Held Bastian Schweinsteiger zu Ende gegangen war. Am Dienstagabend nun gelang ihm das erste Tor bei der Rückkehr seines Klubs in das legendäre Soldier Field, die Arena am Ufer des Michigansees.

Die Aufregung um sein 1:0 beim 3:0 gegen den FC Cincinnati war Herbers aber zu viel des Guten. " Auf Social Media haben sie geschrieben, dass ich Geschichte geschrieben habe ", sagte er staunend, dabei war er doch einfach nur froh, " dass ich der Mannschaft helfen konnte" .

Über Enschede, Münster und Rhede in die USA

Beim Doublesieger von 1998 ist Herbers eher über Umwege gelandet. Als Jugendlicher spielte er wegen der Nähe seiner Heimatstadt Ahaus im Nordwesten von NRW zu den Niederlanden erst für Twente Enschede, dann in Münster und Rhede. Weil er glaubte, die 1. und 2. Bundesliga seien eine Nummer zu groß für ihn, nahm er nach dem Abitur ein BWL-Stipendium der Creighton University in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska an.

Profi auf dem zweiten Bildungsweg

Die Uni ist bekannt für ihr gutes Fußball-Team, und Herbers spielte so gut, dass ihn mehrere Klubs im Draft 2016 haben wollten. Gewählt wurde er von Philadelphia Union. Gute Sportler, vor allem Fußballer, werden von US-Colleges mittlerweile gezielt angeworben, sie sollen den Ruhm der Universität mehren und haben dadurch zugleich die Chance auf einen Vertrag in der MLS - als Profi auf dem zweiten Bildungsweg gewissermaßen.

Zusammen mit Schweinsteiger in einem Team

Herbers hatte ein starkes erstes Jahr in Philadelphia, doch nach zwei folgenden schwachen schickte ihn der Klub zur Saison 2019 im Tausch für einen Draft-Pick nach Chicago. Er hat dort Schweinsteigers letztes Jahr als Profi miterlebt, " er war sicher der Größte, mit dem ich zusammengespielt habe ", sagte er dem Magazin "11Freunde".

Keine Angst trotz unruhiger Zeiten