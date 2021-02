Homosexuelle im Fußball: Philipp Lahm warnt vor Coming-Out

Das Buch ist noch gar nicht auf dem Markt und sorgt doch schon für Aufsehen. Denn Philipp Lahm, Ex-Nationalspieler und Autor, lässt sich in " Das Spiel: Die Welt des Fußballs " nicht nur über die mangelnden Fähigkeiten von Trainer Felix Magath aus. Er warnt auch alle homosexuellen Profis davor, sich zu outen - jedenfalls solange sie noch aktiv sind.

Derzeit seien "die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga zu wagen und halbwegs unbeschadet davonzukommen ", schreibt Lahm. Denn sowohl im Fußball als auch im Umfeld würde es vermutlich an Akzeptanz fehlen - sogar im eigenen Team und bei den Fans, erst recht bei den Gegnern. " Gebrüllte Beleidigungen, Beschimpfungen und diffamierende Äußerungen " wären die Folge: "Wer würde das aushalten ?"

Justin Fashanu: Fatales Coming-Out

Starb mit 37: Justin Fashanu