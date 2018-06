Jetzt also auch noch Juventus Turin. Laut Corriere dello Sport zeigt der italienische Rekordmeister großes Interesse an einer Verpflichtung des 21-jährigen Schalkers. Unter der Schlagzeile "Neue Namen auf Marottas Liste" nennt das Sportblatt in seiner aktuellen Ausgabe zahlreiche prominente Spieler wie Robert Lewandowski, Alvaro Morata und Jerome Boateng. Ganz frisch auf dem Einkaufszettel von Juves Generaldirektor Giuseppe Marotta steht Thilo Kehrer.

Kehrer passt in Abidals Profil

Die Italiener sind längst nicht die einzigen, die das Schalker Abwehrtalent gerne für die neue Saison holen würden. Schon Eric Abidal, neuer Geschäftsführer des FC Barcelona, schwärmte vom gebürtigen Tübinger. In einem Interview des Radiosenders "Esport3" hatte Abidal kürzlich durchblicken lassen, dass er ein großer Fan von Innenverteidigern sei, die wie Außenverteidiger agierten. In diesem Zusammenhang nannte Abidal Thilo Kehrer als leuchtendes Beispiel.

Schon in den Wochen zuvor geisterte der Name des Schalkers durch die Gazetten der katalanischen Zeitungen. Dabei beschränkte sich das Interesse an Kehrer aber nicht allein auf Barca, auch Real Madrid soll den Allzweckmann im Visier haben genau wie der FC Valencia, der Kehrer schon länger beobachten soll.