Keine Träumereien: Alonso fordert "vollen Fokus" auf Union Saint-Gilloise

AS Rom oder Feyenoord im Halbfinale

Nach dem schwachen Saisonstart ist die Qualifikation für die Champions League für die Werkself auf einmal wieder in Reichweite, die Hoffnungen auf eine magische Reise in der Europa League und auf den ersten Titel seit dem DFB-Pokal-Triumph 1993 werden größer. Auch bei den Fans, die am Donnerstag zum kollektiven Support schon bei der Busankunft aufgerufen haben.

Im Halbfinale würde die AS Rom oder Feyenoord Rotterdam warten, im Finale am 31. Mai in Budapest könnte es gegen die Schwergewichte Juventus Turin oder Manchester United gehen. Vor den ganz großen Spielen muss Leverkusen aber erst einmal die Viertelfinal-Hürde meistern. "Die Jungs wissen genau, was zu tun ist. Ich sehe den Hunger, das ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein ", sagte Alonso.

Quelle: sid