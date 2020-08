"Hopp oder top" gegen Inter: Lars Bender ist zuversichtlich

100 Meter neben der eigenen Wohnung in ein Hotel ziehen? Für Peter Bosz wird dieses Szenario Realität. "Die Situation ist tatsächlich ein bisschen komisch. Aber vielleicht kann ich ja meiner Frau hin und wieder aus dem Hotelfenster zuwinken" , sagte der Trainer von Bayer Leverkusen der "Bild am Sonntag" süffisant. Doch für den großen Traum vom Europa-League-Titel nimmt der Niederländer auch die von der UEFA vorgeschriebene Hotel-Quarantäne gerne in Kauf.

Bayer will nach Köln