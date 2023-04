Es ist erst ein knappes halbes Jahr her, dass Bayer 04 Leverkusen mit nur neun Punkten aus zwölf Spielen auf Platz 16 der Fußball- Bundesliga stand. Dazu war die Werkself frisch aus der Champions League in die Europa League abgestiegen. Alleine die Worte "Champions League", eigentlich jedes Jahr das erklärte Ziel der Leverkusener, hätte damals wohl kaum jemand in den Mund genommen. Bayers Saison schien verkorkst.

Jetzt sieht die Leverkusener Welt wieder ganz anders aus. In der Bundesliga ist die Qualifiaktion für die Champions League bei sieben Punkten Rückstand auf Rang vier theoretisch noch möglich. Und auch der "Umweg" Europa League kann die Werkself noch in die Königsklasse führen. Hier ist sogar das erste europäische Halbfinale seit mehr als 20 Jahren möglich. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Viertelfinal-Rückspiel beim belgischen Vertreter Union Saint Gilloise am Donnerstag (21 Uhr).

Kompliziertes Hinspiel für Bayer 04

Dass das keine leichte Aufgabe wird, haben die Leverkusener bereits beim 1:1 im Hinspiel in der vergangenen Woche gemerkt. St. Gilloise hat es Bayer mit einer kompakten Verteidigung und robusten Spielweise schwer gemacht. Erst ein Distanzschuss von Florian Wirtz sieben Minuten vor Schluss hat das beglische Bollwerk zum Einsturz gebracht. Victor Boniface hatte zuvor eine Nachlässigkeit in der Leverkusener Abwehr zur Führung für St. Gilloise genutzt.