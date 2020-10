Bayer und Alario wollen in Prag an gute Leistungen anknüpfen

Formstarker Alario

Großen Anteil an der ansteigenden Formkurve hat auch Alario. Der 28-Jährige erzielte fünf Tore in den letzten sechs Pflichtspielen, erstmals drei Spiele in Serie für Leverkusen mit mindestens einem Treffer und avancierte durch seinen Doppelpack gegen den FC Augsburg am Montag in der Bundesliga zum Matchwinner. "Ich bin zweifellos zufrieden. Das macht mich sehr glücklich" , so Alario. Die Zuversicht auf eine erfolgreiche Fortsetzung in der tschechischen Metropole ist groß - mit Alario steht Trainer Peter Bosz allerdings nur ein waschechter Stürmer zur Verfügung.