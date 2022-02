So etwas wie die 2:4-Blamage in der Playoff-Runde der Europa League zu Hause gegen die Glasgow Rangers kennt die BVB -Historie nicht. Und auswärts sind die Schwarz-Gelben sowieso international kein Übermonster. Auf europäischem Parkett gab es in diesem Jahrtausend nur einmal in der K.o.-Runde einen Sieg mit mehr als einem Tor auf fremdem Platz. 4:2 hieß es im Achtelfinal-Hinspiel der "Königsklasse" 2014 bei Zenit St. Petersburg.

Dortmund ohne Haaland, Reyna, Akanji, Zagadou

Es sieht also wirklich nicht gut aus für die Borussia. Nicht nur statistisch, auch personell. Tormonster Erling Haaland fällt weiter aus. Mit Giovanni Reyna ist auch ein weiterer Hoffnungsträger nicht dabei. Die Innenverteidiger Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou traten ebenfalls die Reise nach Schottland nicht mit an.

Deshalb müssen es vor der Partie am Donnerstag (24.02.2022, 21 Uhr) erst einmal markige Worte tun. "Wenn die Mannschaft Eier hat, dreht sie das", äußerte Sportdirektor Michael Zorc. Und Julian Brandt forderte: "Wir müssen die Scheiße auslöffeln." Was sollen sie auch anderes sagen?

Hexenkessel Ibrox-Park

Was dem BVB immerhin ein bisschen in die Karten spielt, ist dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Dortmund braucht "nur" einen Sieg mit zwei Toren für die Verlängerung, einen höheren für den direkten Einzug ins Achtelfinale. Das 6:0 zuletzt in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach dient leider nur bedingt als Mutmacher. Der schottische Rekordmeister wird sich wohl vor allem defensiv nicht so desolat zeigen.

"Uns erwartet ein Kampf", weiß BVB-Trainer Marco Rose. 50.000 Zuschauer im legendären Ibrox-Park werden alles dafür tun, dass die Rangers zum dritten Mal in Folge ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Von den jüngsten 30 Europapokal-Heimspielen hat Glasgow nur fünf verloren - allerdings drei davon auch mit zwei Toren, wie 2020 beim 1:3 im Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen.

Rangers-Trainer van Bronckhorst angriffslustig

Allerdings wollen sich die Rangers sowieso nicht auf den Hinspiel-Lorbeeren ausruhen. "Ich glaube, abwartend zu beginnen, passt nicht zu unserem System", sagte Trainer Giovanni van Bronckhorst, der definitiv auf Routinier Aaron Ramsey im Mittelfeld verzichten muss.

Dortmund wird diese Mischung aus Stabilität und Risikofreude brauchen, mit der sich die Westfalen in dieser Saison so schwer tun. Das weiß auch Rose und forderte deshalb "eine gute Balance über 90 Minuten."

Kapitän Reus geht verbal voran

Dabei wird es auf die Mittelachse mit Torwart Gregor Kobel, Innenverteidiger Mats Hummels, Mittelfeldmotor Mo Dahoud und Marco Reus ankommen. Kapitän Reus, an fünf der sechs Treffer gegen Gladbach beteiligt, geht jedenfalls schon einmal verbal voran: "Wir wissen, was auf dem Spiel steht und was wir leisten müssen."

Eine schier aussichtslose Ausgangslage, ein Hexenkessel, Europapokal-Abend unter Flutlicht - das ist der Stoff, aus dem legendäre Geschichten gemacht sind. Jetzt muss die Borusia nur noch tatsächlich mal eine daraus schreiben.