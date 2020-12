Eine Schrecksekunde hatte Bayer Leverkusen schon vor dem Anpfiff des Spiels bei OGC Nizza zu überstehen. Die Maschine mit dem Bayer-Tross an Bord musste nach Vereinsangaben am Mittwoch kurz vor der Landung in Nizza durchstarten, weil die Landeerlaubnis nicht rechtzeitig vorlag. Beim zweiten Versuch landeten die Leverkusener dann problemlos an der französischen Riveria.

Die Leverkusener ließen sich offenbar von diesem Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen. Jonathan Tah fand auf der anschließenden Pressekonferenz sogar die Zeit, mit einem freundlichen Lächeln die Dolmetscherin zu korrigieren, die Tahs Antworten ins Französische übersetzte. Leverkusens Nationalspieler, dessen Vater von der Elfenbeinküste stammt, spricht fließend Französisch und parlierte souverän mit den einheimischen Journalisten.