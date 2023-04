Europa League - Wirtz bewahrt Bayer vor Hinspielpleite gegen Saint-Gilloise

Die erste Chance der Partie ging dann auch auf das Konto der Werkself. Der formstarke Florian Wirtz (7.) ließ mit einer Finte gleich mehrere Gegner stehen und zog schließlich aus rund 16 Metern ab. Sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp.

Es sollte jedoch für einige Zeit die einzige echte Möglichkeit bleiben. Beide Teams ließen sich kaum Räume und rieben sich in zahlreichen Zweikämpfen auf.

Chancen auf beiden Seiten

Nach einer knappen halben Stunde nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst setzte sich Victor Boniface gleich gegen zwei Verteidiger durch, scheiterte aus spitzem Winkel aber am gut abtauchenden Lukáš Hrádecký. Die folgende Ecke setzte Ismaël Kandouss an die Latte.

Auf der anderen Seite landete ein Schuss von Moussa Diaby aus 20 Metern am Außennetz. Die dickste Chance für Bayer hatte aber Piero Hincapié, der fünf Minuten vor der Pause von einem Stellungsfehler von Keeper Anthony Moris profitierte. Frei vor dem Tor köpfte der Abwehrspieler knapp vorbei.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte dann auch Diaby noch eine Gelegenheit. Der Stürmer konnte das starke Solo von Amine Adli jedoch nicht vergolden.

Boniface trifft für die Belgier

War es in den vergangenen Wochen die Werkself, die mit gnadenloser Effizienz beeindruckte, zeigte diese Eigenschaft diesmal der Tabellenzweite aus Belgien. Boniface brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Kaum bedrängt schlenzte der Angreifer den Ball unhaltbar ins rechte Eck.