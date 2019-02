"Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Resultat" , sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz. "Ich hätte gern ein Auswärtstor gemacht" , meinte der Niederländer und stachelte sein Team nach dem engagierten Auftritt an: "Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen!"

Leverkusen zunächst aktiver

Bei vier Grad Celsius in der südrussischen Stadt sahen die Fans ein flottes Spiel mit zunächst etwas aktiveren Leverkusenern. Dauerläufer Karim Bellarabi hatte nach Zuspiel von Leon Bailey die erste gute Gelegenheit in der Partie (7. Minute) - doch sein Schuss wurde abgeblockt. Der Bundesliga-Sechste spielte jetzt munter mit, war aber oft zu nachlässig bei Pässen im Mittelfeld. So setzte Krasnodar mit seinen überfallartigen Kontern fast im Minutentakt Nadelstiche. Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky musste mehrmals sein ganzes Können zeigen. Die größte Chance vor der Pause vergab der Schwede Kristoffer Olsson, der nach einer Eingabe von Wanderson nur knapp scheiterte (39.). Als Bailey aus 20 Metern gefährlich abzog, schien die Gästeführung fällig - doch Stanislaw Krizjuk lenkte den Ball in höchster Not noch um den Pfosten (56.). Kurz zuvor hatte Kevin Volland eine gute Chance.