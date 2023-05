Leverkusen wütend über Zeitspiel: "Schiedsrichter lässt sich verarschen"

Das lässt sich nur vermeiden, wenn die aktuell siebtplatzierte Werkself in der Bundesliga noch Rang sechs erreicht. Oder Platz sieben verteidigt und RB Leipzig den DFB-Pokal holt. Doch über diesen Ausblick und die Bundesliga wollte Trainer Xabi Alonso in seiner Enttäuschung am Donnerstagabend gar nicht sprechen. "Darüber reden wir morgen" , sagte er. "Wir waren in beiden Spielen nicht schlechter. Vielleicht mal zehn Minuten zwischendurch. Wir hätten das Ticket für das Finale verdient gehabt. Aber ich will nicht weinen."

Schlussspurt in der Bundesliga

Simon Rolfes richtete den Blick dagegen sofort auf den Schlussspurt in der Bundesliga. Ein Jahr ohne Europacup würde am Ende einer Saison mit einem nicht für möglich gehaltenen Absturz im Herbst und einer furiosen Serie mit 14 Pflichtspielen ohne Niederlage im Frühjahr das Verpassen aller Ziele bedeuten.

Und wäre auch emotional ein Schlag, gerade jetzt, wo sie die europäischen Nächte in Leverkusen so lieb gewonnen haben. "Ich glaube, dass wir in Europa super Spiele gemacht und Deutschland gut vertreten haben ", sagte Rolfes: " Die Mannschaft hat sich aus einer schwierigen Phase in der Bundesliga in den Wettbewerb reingearbeitet Diese Energie müssen wir nun in die beiden letzten Bundesliga-Spiele mitnehmen, damit wir die Saison auf einem internationalen Platz beenden."

Quelle: red/sid/dpa