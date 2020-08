In der Bundesliga am Ende knapp an der Qualifikation für die Champions League gescheitert, das Pokalfinale gegen Bayern München verloren und nun im Viertelfinale der Europa League gegen Inter Mailand ausgeschieden - bei Bayer Leverkusen schauen sie wieder einmal auf eine unvollendete Saison zurück.

"Wenn man in der Bundesliga bis zum letzten Spieltag um die Qualifikation für die Champions League spielt, das nicht erreicht. Man ein Pokalfinale bestreitet, gegen Inter ein Viertelfinale bestreitet, und immer als Verlierer vom Platz geht, ist klar, dass mehr drin war" , sagte Kapitän Lars Bender nach dem 1:2 gegen den italienischen Vize-Meister.

Erinnerung an "Vizekusen"

Es wiederholte sich also 2020 jenes Szenario, dass Bayer Leverkusen schon so gut kennt und was dem Klub vom Bayer-Kreuz einst den wenig geliebten Spitznamen "Vizekusen" bescherte.