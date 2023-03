Diaby (3.) stellte mit einem frühen Tor die Weichen für das Weiterkommen, Adli (81.) stellte den Endstand her. Die Leverkusener waren über die gesamte Spielzeit die bessere und gefährlichere Mannschaft. Am Freitag findet die Auslosung statt, am Sonntag reist Leverkusen zum Liga-Spitzenspiel nach München.