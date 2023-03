Bayer Leverkusen - mit neuer "Sechs" gegen Budapest

Mit Demirbay und Amiri gegen Budapest?

Demirbay dürfte dennoch gegen Budapest gesetzt sein. Die Frage, wer neben ihm auflaufen wird, stellt sich noch. Die eindeutig besten Karten dürfte Nadiem Amiri haben. Ein schlechtes Omen: Das letzte Spiel mit Amiri und Demirbay in der Startelf verlor Leverkusen mit 2:3 gegen Mainz im Februar. Dort agierten sie gemeinsam etwas offensiver vor dem fehlenden Andrich.

Der 26-Jährige Amiri hat seine Stärken noch weiter vorne als Demirbay, quasi im offensiven Mittelfeld, wo mit Florian Wirtz nach seinem Comeback ein Ausnahmekönner agiert. Trotz Amiris Offensivausrichtung bleibt seine Erfahrung: Er kennt die Position im defensiven Mittelfeld, spielte schon mehrfach in dieser Saison auf der "Sechs". Das hat er gegenüber möglichen anderen Spielern voraus.

Duo Andrich und Palacios trumpfte auf

Sicher ist: Besonders Andrich wird fehlen. Er hat sich zur festen Größe entwickelt und bisher jedes Spiel in der Rückrunde in der Startelf gestanden. Neben ihm blühte zudem der Argentinier Palacios immer mehr auf, dreimal stand das Duo Andrich/Palacios zuletzt gemeinsam in der Startelf. Ergebnis? Keine Niederlage in der Liga und das Weiterkommen in der Europa League.