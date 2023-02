Xabi Alonso wirkte am Morgen danach ausgesprochen frisch. Keine Anzeichen von Feier-Nachwirkungen oder gar Augenringen, obwohl der große Triumph erst ein paar Stunden zurück und mit wenig Schlaf hinter dem 41-Jährigen lag.

Die Erleichterung über den 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen die AS Monaco und dem Erreichen des Achtelfinales der Europa League am Donnerstagabend (23.02.2023) stand dem Trainer von Bayer 04 Leverkusen allerdings deutlich ins Gesicht geschrieben. "Ich war das erste Mal in dieser Situation. Ich war ruhig und fokussiert, um die besten Entscheidungen zu treffen" , sagte Alonso mit Blick zurück. Nun treffen die Leverkusener auf Ferencváros Budapest (Ungarn). Die Spiele werden am 9. und 16. März ausgetragen.