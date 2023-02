Comeback im dritten Anlauf - Schick gegen Monaco im Bayer-Kader

"Brauchen seine Power"

Diesmal scheint es aber tatsächlich zu klappen: " Er ist im Kader, er fühlt sich viel besser. Drei Tage in Folge hat er gut trainiert ", kündigte Trainer Xabi Alonso am Mittwoch an. Auch, wenn er nach der langen Pause sicher nicht gleich in Top-Form sein wird, sehnen sie seine Rückkehr in Leverkusen sehnsüchtig herbei. " Wir brauchen ihn und seine Power ", so Alonso.

Das gilt insbesondere gegen die Monegassen, denn die kommen voller Selbstvertrauen in die BayArena. Seit acht Ligaspielen sind sie unbesiegt (sechs Siege, zwei Remis). Zuletzt feierte man vor heimischem Publikum einen 3:1-Sieg gegen Tabellenführer Paris St. Germain.

Dabei zeigte die AS Monaco einmal mehr, dass sie ein unangenehmer Gegner ist. Denn der Tabellen-Dritte der Ligue 1 macht nicht nur gerne das Spiel. Er verfügt auch über viel Tempo, um mit schnellen Gegenstößen gefährlich zu werden. Die Außenverteidiger stehen oft sehr hoch, was der gut konternden Werkself einige Räume verschaffen dürfte.

Schick wieder im Training

Vielleicht kann diese ja auch Schick mal wieder für einen Treffer nutzen - es wäre ihm zu wünschen. Denn seit seinem Eingriff an der Leiste im Sommer scheint er sein Selbstverständnis und seinen Torinstinkt verloren zu haben.

Traf er im Vorjahr in Pflichtspielen alle 92 Minuten, gelang ihm in dieser Saison nur alle 466 Minuten ein Tor. Vorbereitet hat er noch keinen einzigen Treffer. Das Spiel lief oft komplett an ihm vorbei, so dass Sportchef Simon Rolfes auch schon mal öffentlich mahnte, er müsse " Wille und Biss zeigen ".

Denn eins hat die fatal schlechte Hinrunde des Vorjahres-Dritten gezeigt: Will Bayer seine Ziele in Europa und der Liga noch erreichen, braucht es einen Patrik Schick in Bestform.

Quelle: dpa/cl